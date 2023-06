Femminicidi in Italia, quante sono le vittime da inizio 2023

Sono allarmanti i dati diffusi dal Viminale. In particolare sono in crescita le violazioni dei provvedimenti di allontanamento

L'omicidio di Giulia Tramontano è solo l'ultimo di una lunga serie di femminicidi nel nostro Paese. Nei primi mesi del 2023 sono già 14 le donne uccise in Italia. Nel 2022 ci sono state 55 vittime e nel 2021 quasi 70 secondo i dati del Viminale. Gli indicatori di violenza di genere sono tutti reati in crescita e da tenere sotto controllo, dunque. Costrizione al matrimonio e diffusione di video sessualmente espliciti sono in calo ma le violazioni dei provvedimenti di allontanamento sono stati ben 2500. La relazione 2022 della Commissione parlamentare di inchiesta sui femminicidi al Senato dice che il 63% delle donne non ha denunciato il carnefice (VIDEO).