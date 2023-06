Giulia Tramontano, Piantedosi: “In arrivo un ddl contro femminicidi”

Dopo l’omicidio di Giulia Tramontano , anche la politica si muove. Questa mattina in un’intervista a La Stampa, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha dichiarato “di essere a lavoro con il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la titolare del dicastero della Famiglia Eugenia Roccella su un’ipotesi di intervento normativo in merito ai femminicidi da portare all'attenzione di uno dei prossimi Consigli dei ministri”.

I temi e la collaborazione

Il ministro ha poi auspicato “una certa collegialità e un confronto con le altre forze politiche appena il governo interverrà. Sono sicuro che non mancherà un concreto spirito di condivisione e collaborazione". L’obiettivo, a detta di Piantedosi, è chiaro: “Vogliamo evitare che la violenza o addirittura l'omicidio sia commesso. Le pene severe servono, ma non riportano in vita la vittima e non esauriscono il problema". Per questo l’intenzione è quella di “rafforzare le misure di prevenzione personali a partire dall'ammonimento nei confronti degli autori delle condotte violente e di informazione alle vittime, estendendo le possibilità e i casi di intervento del questore. È importante comunicare alle donne vittime di abusi la presenza dei centri antiviolenza che operano sul territorio, mettendole in contatto con queste strutture".