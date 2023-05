1/9 ©IPA/Fotogramma

Si muovono i primi passi nel capoluogo lombardo per cercare di abbassare il prezzo degli affitti contro cui protestano gli studenti ormai da giorni. L'obiettivo è arrivare entro giugno a un accordo tra le parti - Comune di Milano, Città Metropolitana, sindacati e associazioni dei piccoli proprietari - per incentivare il canone concordato diffuso sulla città metropolitana, a beneficio sia degli studenti sia dei lavoratori e in generale di tutti coloro che devono far fronte alle spese di un affitto in una città come Milano dove il ceto medio è in affanno

Affitti, canoni alle stelle in città universitarie. A Milano 630 euro per una stanza