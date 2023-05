Milano, studentessa dorme in tenda davanti al Politecnico per protesta

Ilaria Lamera, 23 anni, ha deciso di dormire in tenda davanti al Politecnico di Milano. La studentessa dell’ateneo meneghino con questa presa di posizione intende evidenziare l’impossibilità degli studenti trasfertisti che cercano di crearsi un futuro iscrivendosi nelle facoltà migliori, di trovare alloggi a prezzi accessibili. “I costi degli affitti milanesi sono fuori portata. Vivere a Milano significa arrivare a spendere 600 euro (spese escluse) per una stanza singola”, così la giovane spiega sul suo account la sua azione, sostenuta dal gruppo studentesco dell’istituto Terna Sinistrorsa. “Nonostante la situazione sia ormai nota, e ci sia stata apertura da parte delle istituzioni, non sono ancora state previste delle misure in grado di rendere più accessibili gli alloggi milanesi”, aggiunge.