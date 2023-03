Street art per denunciare l’impossibilità di vivere e abitare a Milano

Una edicola di giornali in Piazza del tricolore, sequestrata dal Comune di Milano e quindi chiusa, è stata trasformata dalla street artist Cristina Donati Meyer in una vera e propria casetta di mattoni rossi, con tanto di porta e finestrelle in affitto. E' stata chiamata Expensive home e al suo esterno è stato affisso il cartello dell’Agenzia “Cara Casa” che offre in affitto il sontuoso appartamento a “soli” 3.500 euro al mese per 4 metri quadrati. Nell’annuncio si legge: “Ottima visuale, nel centro di Milano, ampio giardino adiacente, mensa dei poveri 5 stelle a 20 metri, cucina abitabile e rifiniture di pregio”. L’happening intende denunciare l’impossibilità di vivere e abitare a Milano per persone e famiglie normali con un reddito medio.