Muraless Art Hotel, a Verona il primo albergo Street Art in Europa

Una facciata che porta la firma di Mr Brainwash e rappresenta la prima opera muraria dell’artista americano di origine francese in Italia e 94 stanze e spazi comuni realizzati da oltre 50 street artist di fama nazionale e internazionale. Un progetto unico, dedicato all’Arte Urbana, pensato per esaltare la ricchezza del Made in Italy in tutte le sue sfaccettature: vino, opera lirica, cinema, motori, arte, architettura e design, storia, scienza, cibo, moda e musica

a cura di Costanza Ruggeri