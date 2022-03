Guerra in Ucraina, in opera street art Anna Frank brucia simbolo Z

Anna Frank che brucia con una candela un foglio con la lettera "Z", il simbolo dell'invasione di Putin in Ucraina. È la nuova opera di street art apparsa sui muri di Milano, si chiama "Remember" ed è stata realizzata dall'artista aleXsandro Palombo. Non è la prima volta che Palombo ritrae Anna Frank, nel 2015 l'aveva celebrata nell'opera pop "Never Again" con cui l'artista ha affrontato gli orrori dell'olocausto ritraendo i Simpsons ad Auschwitz.