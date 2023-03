Roma, la street artist Laika a sostegno delle donne iraniane

Il poster comparso nei pressi dell'Ambasciata iraniana di via Nomentana ritrae una studentessa con l'Hijab e la maschera antigas che studia un manuale su "come rovesciare il regime islamico". Un’immagine che vuole essere un evidente riferimento ai sempre più frequenti casi di avvelenamento di studentesse iraniane nelle scuole femminili

Si intitola “Poisoned by the Islamic Regime” (Avvelenata dal Regime Islamico) l’ultima provocatoria opera di arte urbana apparsa a Roma, nei pressi dell’Ambasciata iraniana di via Nomentana. Realizzato dalla Street Artist Laika (che ama definirsi una “attacchina romana” ma che è invece considerata dalla stampa la “Banksy italiana”), il poster ritrae una studentessa con l'Hijab e la maschera antigas che studia un manuale su "come rovesciare il regime islamico". Un’immagine che vuole essere un evidente riferimento ai sempre più frequenti casi di avvelenamento di studentesse iraniane nelle scuole femminili.