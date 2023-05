Come evidenzia Federcasa, in Italia c’è un problema con il social housing: la domanda è altissima a fronte di un’offerta insufficiente. In più, circa il 10% di tali abitazioni non è regolarmente assegnata. Anche per questo l’Italia è agli ultimi posti in Europa per numero di residenze a canone concordato. Di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 23 maggio