La studentessa di ingegneria Ilaria Lamera (in foto), che per protesta ha dormito alcune notti in tenda di fronte al Politecnico di Milano, ha messo nuovamente sotto i riflettori la questione del caro affitti, critica non solamente per gli studenti. Il capoluogo lombardo è nettamente la più cara tra le città per universitari, con 628 euro di media al mese per l'affitto di una stanza singola

Milano e gli affitti insostenibili, studentessa dorme in tenda davanti al Politecnico