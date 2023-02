11/11 ©Ansa

VENEZIA – Città inaccessibile è invece Venezia, anche più di Milano. Nella città lagunare 1400 euro mensili di reddito medio in città rendono difficoltoso l'acquisto di un bilocale: se sulla terraferma circa 1 bilocale su 3 resta alla portata di una persona sola, in Laguna soltanto il 16% delle opzioni è accessibile. Le coppie con 2518 euro mensili possono coprire i 1800 necessari per la provincia, ma non i 2840 per la città. Per quanto riguarda i trilocali, poco più del 50%, in città come in provincia, rientrano nelle possibilità di una coppia media

Prezzi case, la classifica delle città più care d'Italia nel 2023