4/11 ©Ansa

Ottava città per costo degli immobili sarà Torino. Il capoluogo piemontese non subirà rincari così significativi – Immobiliare e Insights stimano 30 euro in più al metro quadro per un prezzo finale di 1.979 euro – ma riuscirà a mantenere la sua posizione in classifica grazie al costo attuale tra i più alti d'Italia: 1.949 euro al metro quadro