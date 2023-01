Mercato immobiliare, dove conviene comprare casa: la situazione

4/13 ©IPA/Fotogramma

LA SITUAZIONE – Inoltre, si prevede un vero e proprio ridimensionamento del volume dei mutui, previsti in calo nel 2023 del 19,9%. Essendo la diminuzione più forte quella delle compravendite, ciò significa che aumenteranno gli acquisti in contanti. Buone, invece, le prospettive per chi vende immobili di lusso e per i promotori di immobili in cantiere. “La domanda è alta in tutti i segmenti e i prezzi ancora in crescita ma le incertezze legate allo scenario economico consigliano prudenza”, sostiene Mario Breglia, presidente di Scenari immobiliari

