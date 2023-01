2/10 ©IPA/Fotogramma

Per l’indagine, Facile.it ha preso in esame un finanziamento a tasso variabile da 126.000 euro in 25 anni, sottoscritto a gennaio 2022, scoprendo che, a distanza di soli 12 mesi, il mutuatario paga oggi una rata di oltre 160 euro in più rispetto a quella di partenza, con un tasso di interesse (Tan) che è passato da 0,67% a 3,33%

