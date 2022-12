Affitti troppo cari, 28enne decide di vivere su una nave da crociera

Un sogno che potrebbe diventare realtà. È quello del 28enne Austin Wells che ha deciso di vivere su una nave da crociera per girare il mondo. Il giovane non dovrà neanche rinunciare al lavoro, dal momento che la sua azienda gli permette di svolgere le sue mansioni da remoto. A giudicare da quanto racconta Wells, la scelta è sensata e persino economica: un affitto a San Diego, sua città natale, gli costerebbe di più. Ma come è possibile tutto ciò? La compagnia Storylines sta mettendo a punto una nave speciale dove ci sarà tutto il necessario per una vita in navigazione: uffici, ristoranti, una scuola, una biblioteca, un ospedale, una banca e diversi bar. Non mancheranno piscine con solarium, un salone di bellezza, una pista per la corsa all'aperto, una palestra con attrezzature all'avanguardia, simulatori di golf e tanto altro.