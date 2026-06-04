SpaceX, la società di Elon Musk, ha fissato un prezzo di 135 dollari per azione in vista del lancio dell'Ipo, secondo quanto depositato alla Sec, la Consob Usa. La società vuole collocare 555,6 milioni di azioni, utile a raccogliere fondi per 75 miliardi di dollari totali, con un'opzione ai sottoscrittori di ulteriori 83,33 milioni di titoli del valore di 11,2 miliardi. Coi suoi 86,2 miliardi, sarebbe l'Ipo maggiore della storia, bruciando i 29 miliardi raccolti da Aramco nel 2019.Mentre la capitalizzazione di SpaceX schizzerebbe a 1.770 miliardi. A Musk farà capo una quota di controllo con diritto di voto superiore all'82%.

Space X

SpaceX si presenta come "l'unica azienda a costruire l'infrastruttura hardware e software integrata del futuro nei settori dello spazio, della connettività e dell'intelligenza artificiale". Dal 2023, SpaceX ha lanciato in orbita oltre l'80% della massa mondiale ogni anno, con un tasso di successo delle missioni superiore al 99% grazie ai razzi Falcon. Gestisce inoltre una rete globale di dati e comunicazioni a banda larga ad alta velocità e bassa latenza, alimentata da circa 9.600 satelliti Starlink per banda larga e mobile in orbita terrestre bassa, che fornisce connettività a milioni di clienti privati, aziendali e governativi in 164 paesi, territori e altri mercati, al 31 marzo 2026.