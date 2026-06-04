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SpaceX IPO, quotazione a Wall Street: Musk fissa prezzo azioni a 135 dollari

Economia
©Getty

SpaceX verso l'Ipo dei record, Musk vuole raccogliere 86,2 miliardi: controllerà l'82% dei diritti di voto della società valutata 1.770 miliardi

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SpaceX, la società di Elon Musk, ha fissato un prezzo di 135 dollari per azione in vista del lancio dell'Ipo, secondo quanto depositato alla Sec, la Consob Usa. La società vuole collocare 555,6 milioni di azioni, utile a raccogliere fondi per 75 miliardi di dollari totali, con un'opzione ai sottoscrittori di ulteriori 83,33 milioni di titoli del valore di 11,2 miliardi. Coi suoi 86,2 miliardi, sarebbe l'Ipo maggiore della storia, bruciando i 29 miliardi raccolti da Aramco nel 2019.Mentre la capitalizzazione di SpaceX schizzerebbe a 1.770 miliardi. A Musk farà capo una quota di controllo con diritto di voto superiore all'82%.

Offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street: la più grande di sempre

SpaceX avvia oggi il roadshow, con la pubblicazione del prezzo prevista per l'11 giugno e l'avvio delle negoziazioni sul Nasdaq il 12 giugno. La decisione di Musk di offrire azioni a un prezzo fisso prima dell'inizio della raccolta ordini è quasi senza precedenti per le IPO di grandi dimensioni negli Stati Uniti. La maggior parte delle aziende solitamente annuncia una fascia di prezzo prima di commercializzare le azioni durante le presentazioni agli investitori.

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SpaceX si presenta come "l'unica azienda a costruire l'infrastruttura hardware e software integrata del futuro nei settori dello spazio, della connettività e dell'intelligenza artificiale". Dal 2023, SpaceX ha lanciato in orbita oltre l'80% della massa mondiale ogni anno, con un tasso di successo delle missioni superiore al 99% grazie ai razzi Falcon. Gestisce inoltre una rete globale di dati e comunicazioni a banda larga ad alta velocità e bassa latenza, alimentata da circa 9.600 satelliti Starlink per banda larga e mobile in orbita terrestre bassa, che fornisce connettività a milioni di clienti privati, aziendali e governativi in 164 paesi, territori e altri mercati, al 31 marzo 2026.

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