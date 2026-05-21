SpaceX presenta l’Ipo: obiettivo Marte e AI

SpaceX ha presentato i documenti per l’Ipo, avviando il percorso verso la quotazione in Borsa negli Stati Uniti. L’azienda di Elon Musk punta a rafforzare Starlink, investire nell’intelligenza artificiale e sviluppare i programmi spaziali dedicati a Marte.
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