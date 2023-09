Bollette, verso un aumento del 12% per la luce e del 9% per il gas

Oggi l'Arera rende noto l'aggiornamento delle tariffe elettriche sul mercato tutelato, per cui Nomisma prevede un rincaro a doppia cifra. Pesa il fatto che il metano (col quale viene prodotta la maggior parte della corrente) dopo la chiusura dei gasdotti russi arrivi in Italia in buona parte con le navi sotto forma di Gnl. Non va meglio con il prezzo dei carburanti: secondo Faib Confesercenti un pieno di benzina costa 11 euro più che nel resto d’Europa, a causa delle tasse che pesano per il 57% sul costo finale