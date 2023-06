10/12 ©IPA/Fotogramma

Informazioni – Chiunque contatti un consumatore per proporre un nuovo contratto deve sempre identificarsi in modo chiaro, indicare l’impresa di vendita per cui lavora e fornire i recapiti dell'impresa stessa. Da tenere a mente con particolare attenzione per evitare potenziali truffe: prima di richiedere qualsiasi documento o dato della fornitura, in particolare le bollette, deve chiarire che il contatto ha lo scopo di proporre l’attivazione di un nuovo contratto