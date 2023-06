Gas, rimane stabile la bolletta di maggio (-0,2%)

Lo comunica Arera e riguarda gli utenti del mercato tutelato. A fronte di un prezzo del gas all'ingrosso in calo del 13,2% è diminuita contemporaneamente la scontistica d'emergenza prevista dal decreto bollette. Il mese di maggio segna un -0,2% rispetto a quello di aprile

Il prezzo del gas sul mercato scende ma la bolletta delle famiglie viene bilanciata dalla diminuzione degli sconti previsti nel decreto bollette. Lo comunica l'Arera spiegando che il calo della spesa per la materia gas naturale, -13,2%, è stato controbilanciato dall'aumento del 13% degli oneri generali utilizzati nell'ultimo anno a beneficio dei consumatori.

Scende il prezzo del gas all'ingrosso

Per il mese di maggio, che ha registrato una quotazione media all'ingrosso inferiore rispetto a quella del mese di aprile, il prezzo della sola materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 34,06 euro/MWh.