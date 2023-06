Il calcolo della variazione di spesa annua per una famiglia tipo indica un risparmio di 140 euro. L'Arera renderà nota la tariffa del mese di maggio per gli utenti del mercato tutelato il prossimo 5 giugno. Per l'elettricità, "le cui variazioni sono trimestrali. non mensili come per il gas, si profila un calo del 10%”, ha spiegato il presidente di Nomisma energia, Davide Tabarelli