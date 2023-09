Rincari carburanti, Urso: "Altro sconto da compagnie con social card"

Il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo a Roma all'assemblea dei benzinai della Faib, ha spiegato che "le principali reti di distribuzione, a cominciare dall'Eni, hanno deciso di fare un ulteriore sconto ai possessori di social card 'Dedicata a te' che si riforniscono di carburanti dalla rete".

"Altri 100 milioni di euro"

Urso ha aggiunto che "abbiamo chiesto alle compagnie petrolifere di fare la loro parte come hanno fatto le organizzazioni che rappresentano la grande distribuzione organizzata per quanto riguarda i possessori di social card. Lo Stato finanzia la social card con altri 100 milioni di euro destinati appunto principalmente al carburante e io credo che lo stesso possono fare e abbiamo chiesto loro di fare la loro parte per quanto riguarda le loro reti. E abbiamo avuto i primi riscontri positivi". Il ministro ha sottolineato che anche altre compagnie "definiranno le loro modalità e annunceranno quello che potranno fare in maniera del tutto volontaria".