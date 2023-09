Bonus autotrasportatori, al via le domande: cos'è e come funziona

Le domande possono essere presentate attraverso l'apposita piattaforma online dell’Agenzia delle Dogane fino al 6 ottobre. Il contributo erogato è un credito di imposta che può raggiungere il massimo del 12% delle spese sostenute per l'acquisto di carburante nel secondo trimestre del 2022 ascolta articolo

Si aprono oggi, 18 settembre, le domande per il bonus autotrasportatori merci in conto terzi. Le imprese interessate possono presentare la richiesta per il ristoro dell’acquisto del carburante effettuato nel secondo trimestre del 2022.

Il bonus autotrasportatori merci in conto terzi Il contributo erogato è un credito di imposta che può raggiungere il massimo del 12% delle spese sostenute nel periodo di riferimento. Le aziende devono inviare le domande per il bonus tramite la piattaforma online dell'Agenzia delle Dogane, la scadenza prevista è il prossimo 6 ottobre. La misura è prevista dalla legge di bilancio 2023 ed è stata inserita per far fronte all'aumento del prezzo del carburante. A disposizione delle imprese un fondo di 200 milioni di euro.

Chi può accedere al bonus Possono accedere al bonus autotrasportatori merci in conto terzi le aziende che hanno sede o stabile organizzazione in Italia e che svolgono trasporto di cose per conto terzi. Un altro requisito è l'utilizzo da parte delle aziende di mezzi di trasporto di categoria Euro 5 o superiore con una capacità di carico pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Come presentare la domanda La richiesta deve essere inoltrata tramite l'apposito form online presente sul sito dell'Agenzia delle dogane attivo dalle 15 del 18 settembre. Il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che fornisce tutte le istruzioni sul bonus, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 settembre 2023. L'accesso al sito deve essere effettuato dal legale rappresentante dell'impresa tramite SPID, CNS o CIE e successivamente potrà indicare ulteriori soggetti autorizzati a operare nella piattaforma per conto dell'impresa.