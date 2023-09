1/10 ©Ansa

Prima era attesa per giugno, poi per l’estate, ma la procedura telematica per le domande relative al Bonus Psicologo 2023 rimane bloccata. Ecco come funziona e chi potrà richiederlo quando sarà disponibile

Bonus psicologo, nel 2022 accettata una domanda su 10. E nel 2023 i fondi sono ancora meno