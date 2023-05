Bonus psicologo, nel 2022 accolta 1 domanda su 10. Nel 2023 meno fondi

6/9 ©Ansa

Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, in commissione Affari sociali della Camera ha spiegato: la Manovra per il 2023 ha reso permanente il finanziamento del bonus, già previsto ed erogato una tantum per il 2022, "in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, soprattutto post Covid. Per l'accesso al bonus per il 2023 è in corso l'adozione del decreto interministeriale volto a rideterminare i tempi per la presentazione delle domande, gli importi del contributo e i tempi per il suo utilizzo"