Secondo quanto riporta Repubblica, si tratta della 32esima violenza subita da un docente italiano mentre svolge il suo lavoro, solo restando all’anno scolastico in corso, cioè da settembre a oggi. In pratica un caso a settimana, come riferiscono le Aziende sanitarie locali che hanno registrato i passaggi delle vittime in pronto soccorso

Insegnante accoltellata ad Abbiategrasso, il carabiniere: “Lo studente si è consegnato”