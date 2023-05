Milano, professoressa aggredita da uno studente: non è in pericolo

Uno studente di un istituto di secondo grado ha aggredito in classe una professoressa questa mattina ad Abbiategrasso, nel Milanese. L'episodio è avvenuto nell'Iis Emilio Alessandrini, nella sede in via Einaudi. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata colpita al braccio con un'arma da taglio e non sarebbe in condizioni gravi. Il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri. Secondo quanto riferito dal 118, intervenuto sul posto intorno alle 8.30, la professoressa, una donna di circa 50 anni, è rimasta ferita a un braccio e alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La rassicurazione arriva dai sanitari del 118 Areu, intervenuti all'istituto scolastico con due automediche e due ambulanze. La donna è stata subito soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano.



Avrebbe minacciato i compagni con una pistola giocattolo



Lievi ferite anche per il ragazzo che l'ha aggredita: lo studente è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Milano. Sul posto sono presenti i carabinieri che stanno raccogliendo elementi e testimonianze per ricostruire il caso. I carabinieri stanno sentendo lo studente 16enne che stamani ha ferito la donna. Secondo una prima ricostruzione sembra che il ragazzo abbia anche minacciato i compagni con una pistola giocattolo, intimando loro di uscire. Non si sa ancora, al momento, se prima o dopo il ferimento della professoressa.