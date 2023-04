Scuola, piano straordinario per assumere nuovi docenti: come funziona

11/11 ©Ansa

Il sindacato Anief, invece, ha ribadito la sua contrarietà a un piano di assunzioni nella scuola che non prevede la stabilizzazione dei candidati presenti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze. "La bocciatura dell'Anief è motivata dal fatto che si tratta di un atto peggiorativo della precedente gestione della fase transitoria e porta il sindacato a chiedere un intervento del Parlamento per emendare profondamente la norma, così da onorare l'accordo siglato il mese scorso tra ministero e parti sociali", ha detto il presidente Marcello Pacifico

Scuola, gite e viaggi d'istruzione in Italia: come cambiano in tempi di crisi