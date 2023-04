4/8 ©IPA/Fotogramma

Alla base del 34% dei casi di rinuncia al viaggio d'istruzione c'è, come in passato, il rifiuto dei professori di prendersi la responsabilità di accompagnare decine di adolescenti, ma in quasi un caso su quattro dietro la decisione di non andare in gita ci sono questioni economiche. Quest'ultime a volte sono esplicite, con il 15% che fa notare i costi elevati, mentre in altri casi implicite, con il 7% degli intervistati che dichiara che non si è raggiunto un numero sufficiente di partecipanti. Il 17% degli alunni invece sono stati fermati per motivi disciplinari

Mamma si sfoga su Tiktok per i troppi compiti al figlio, querelata dagli insegnanti