Mamma si sfoga su Tiktok per i troppi compiti al figlio, querelata

Il gruppo Facebook "ProfessioneInsegnante" ha deciso di non far passare inosservata la vicenda: "Non possono passare offese all’intera categoria, offese inaccettabili"

Con un video su Tiktok aveva pesantemente accusato gli insegnanti di assegnare troppi compiti al figlio. Ora, la mamma del bambino di Palermo è stata querelata dagli insegnanti. Aveva suscitato molte reazioni sui social il video pubblicato sulla piattaforma in cui la donna, riprendendo in sottofondo il figlio in lacrime, accusa i maestri di caricare eccessivamente gli alunni: “E’ normale - chiede la donna - che mio figlio si sveglia alle sei e mezzo del mattino e si ritrova il pomeriggio con 3-4 compiti da fare, senza poter fare sport…”. E aggiunge: “Non mi interessa se avete classi da 20 alunni, ve la dovete vedere voi. E’ questa la collaborazione casa-scuola? Fate schifo”. Il video è diventato subito virale e da molti è stato considerato eccessivo. Le modalità non sono state gradite specialmente dalla comunità dei prof su Facebook "ProfessioneInsegnante", che ha reputato lo sfogo inappropriato e ha per questo deciso di sporgere denuncia.