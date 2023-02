Francia, insegnante accoltellata a morte da un alunno

Tragedia in Francia. Un'insegnante di una scuola cattolica privata di Saint-Jean-de Luz, nel Sudovest del paese, è morta dopo essere stata accoltellata da un alunno: è quanto riferisce la procura di Bayonne. "Vi confermo che c'è stata un'aggressione con un coltello e che la vittima è appena deceduta", ha detto il procuratore, Jérôme Bourrier, citato dalla France Presse. Lo studente è stato fermato dalla polizia. Il ministro dell'Istruzione, Pap Ndiaye, è atteso sul posto a Saint-Jean-de-Luz, nei Paesi Baschi francesi, non lontano dal confine con la Spagna.

La ricostruzione dei fatti

L'episodio è avvenuto questa mattina nell'istituto privato cattolico Saint-Thomas d'Aquin di Saint-Jean-de-Luz, località turistica amatissima dai surfisti a sud di Biarritz e non lontano dal confine spagnolo. Secondo il sito Actu.fr, che per primo ha rivelato l'informazione, la donna uccisa aveva una cinquantina di anni. Per il giornale Sudovest, si tratta di un'insegnante di spagnolo che al momento del dramma si trovava in classe con i suoi studenti. Lo studente assalitore avrebbe fatto irruzione all'interno della classe scagliandosi violentemente contro l'insegnante, morta poco dopo. L'episodio richiama alla memoria quanto accaduto il 13 settembre scorso in Normandia, quando uno studente di 15 anni accoltellò alla gola l'insegnante di un liceo di Caen. La vittima, di 63 anni, vennne dimessa pochi giorni dopo e lo studente, con turbe psichiche, fu arrestato sotto sorveglianza medica.