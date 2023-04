3/9 ©IPA/Fotogramma

Per molte delle professioni che potrebbero essere ricoperte dai diplomati degli Istituti Tecnologici Superiori, le imprese lamentano una difficoltà di reperimento del 56%. Gli Its Academy hanno una durata di 2 o 3 anni, sono caratterizzati da una forte componente di esperienza in azienda (il 30% delle ore di formazione deve essere svolto in stage), e in più dell'80% dei casi assicurano un'occupazione a un anno dalla conclusione del percorso formativo

Scuola e università, lo speciale