Nel complesso, il divario tra il tasso di occupazione italiano e quello della media europea nel 2022 era di 9,8 punti, in calo rispetto ai 10,2 del 2021. Il divario è meno ampio nella fascia 55-64 anni, con il 55% in Italia e il 62,4% in Ue. Ma da noi dal 2016 la percentuale in questa fascia è aumentata di 5,1 punti, contro i quasi 9 medi in Ue. Dal 2012, quando è arrivata la riforma Fornero, l'Italia ha recuperato oltre 15 punti (il tasso era al 39,9%) contro i 16 della media Ue. In questa fascia di età nel 2022 fanno peggio Lussemburgo (46,6%) e Romania (46,7%)