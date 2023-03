Lavoro, non solo Rdc e Mia. Per favorire l'occupazione c'è già la Gol

8/10 Sky TG24

Le persone a cui si sta cercando di trovare un nuovo impiego sono per circa la metà reinseribili (427mila), ma per tutte le altre ci sono più difficoltà: o devono essere aggiornate a livello professionale (217mila), o devono essere riqualificate con percorsi di lungo periodo (155mila) oppure si trovano in condizioni più complesse che riguardano anche tematiche sociali (29mila). Questo apre a una riflessione sul concetto di “occupabili” e “non occupabili”, al centro del progetto del governo per decidere chi merita assistenza reddituale e chi no