Lavoro, record in Europa di posti vacanti e dimissioni: cosa sappiamo

LA SITUAZIONE IN GERMANIA E SPAGNA - In Germania l’indice Iab (Institute of employment research) sulla carenza di manodopera a febbraio di quest’anno ha registrato il quarto aumento consecutivo, mostrando le difficoltà crescenti nel coprire i posti vacanti delle agenzie per l’impiego tedesche. In Spagna, nel 2022 i posti vacanti sono aumentati del 150% nel settore dei trasporti, del 111% nella PA, del 91% nelle attività professionali e tecniche. In termini assoluti però le maggiori carenze, ben 140mila unità, si concentrano nell’industria e nelle costruzioni

