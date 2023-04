7/9 ©IPA/Fotogramma

"I dati raccolti - spiega il presidente di Invalsi Roberto Ricci - descrivono la realtà per come è, ci permettono di leggerla in profondità evidenziandone i punti di forza, i passi compiuti per migliorarla ma anche le fragilità sulle quali occorre intervenire. L'individuazione di un problema, di norma, genera uno slancio verso la ricerca di soluzioni, ma tale energia rischia di andare dispersa in rivoli poco produttivi se non orientata da informazioni attendibili, solide e scientificamente valide”