Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 agosto: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
13 foto

Il futuro di Gaza domina le aperture delle principali testate. In evidenza le parole di ieri di Netanyahu, che ha annunciato di voler "consegnare la Striscia a forze arabe". Pronto un piano di invasione, con un governo provvisorio finalizzato alla liberazione da Hamas. Si parla anche di Ucraina, con gli Emirati possibile sede di un colloquio Trump-Putin: sullo sfondo il nodo della presenza di Zelensky. In primo piano anche la scomparsa del maestro della fotografia Berengo Gardin, morto a 94 anni

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Il futuro di Gaza domina le apertura delle principali testate. In evidenza le parole di ieri di...

13 foto

Delitto di via Poma, chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? Cosa sappiamo

Cronaca

Il 7 agosto 1990 la giovane venne uccisa da un ignoto killer in un palazzo a Roma: a 35 anni dal...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani troviamo le parole di Meloni sul caso Almasri: “La...

16 foto

Ponte sullo Stretto di Messina, la storia del progetto

Cronaca

Una storia lunga oltre 50 anni, iniziata nel 1968 con il conferimento ad Anas, Ferrovie dello...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani troviamo il caso Almasri, con la richiesta...

16 foto

    Bunker antiatomici, boom di richieste da inizio guerra Ucraina-Russia

    Cronaca

    Il business dei rifugi nucleari è in netta crescita: dall'invasione russa numeri moltiplicati per...

    Sospetta intossicazione da botulino, un morto e 7 ricoverati a Cosenza

    Cronaca

    L'uomo, ieri, aveva mangiato un panino comprato da un venditore ambulante a Diamante, sul...

    Incidente A1, online un video del camionista poco prima dell’impatto

    Cronaca

    Un video su YouTube mostra l'autista del camion che il 4 agosto ha travolto in A1 l'ambulanza...