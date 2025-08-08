Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 agosto: la rassegna stampa

Il futuro di Gaza domina le aperture delle principali testate. In evidenza le parole di ieri di Netanyahu, che ha annunciato di voler "consegnare la Striscia a forze arabe". Pronto un piano di invasione, con un governo provvisorio finalizzato alla liberazione da Hamas. Si parla anche di Ucraina, con gli Emirati possibile sede di un colloquio Trump-Putin: sullo sfondo il nodo della presenza di Zelensky. In primo piano anche la scomparsa del maestro della fotografia Berengo Gardin, morto a 94 anni
- C'è ancora il futuro di Gaza sulle prime pagine dei principali quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera in apertura le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che dice: "Daremo Gaza alle forze arabe". Possibile summit negli Emirati tra Trump e Putin, ma resta il nodo dell'incontro con Zelensky. In vigore i dazi, gli Usa: "Pioggia di miliardi"
- Su Repubblica si parla di 'piano di invasione' a proposito delle parole di Netanyahu, che ribadisce: "Occuperemo la Striscia e la libereremo da Hamas". Putin apre al vertice di pace, ma senza Zelensky. A centro pagina fotonotizia per la scomparsa di Gianni Berengo Gardin, maestro della fotografia italiana scomparso a 94 anni
- Anche La Stampa riporta le parole di Netanyahu in apertura, parlando di "Gaza gestita da forze arabe". Sul fronte ucraino, Meloni sente il presidente Usa e Zelensky. Intervista al ministro della Salute Schillaci: "Salari e contratti flessibili. Per la Sanità sei miliardi in più". Omaggio a Berengo Gardin, anche in questo caso attraverso uno dei suoi scatti
- Stessa apertura anche per il Messaggero, che evidenzia le dichiarazioni di Netanyahu al termine della lunghissima riunione di gabinetto di ieri: "Governo provvisiorio di sei mesi per liberare Gaza da Hamas". Emergenza medici, in arrivo 2 miliardi per le assunzioni. Spazio anche al furto subito da Fiorello nella sua abitazione
- Calciomercato in primo piano sulla Gazzetta dello Sport, col Milan che ha messo gli occhi sul centravani del Manchester United Hojlund. Il danese potrebbe arrivare anche in prestito: ieri il via alla trattativa, col primo atto a Londra. La Juventus sogna Tonali: proposto Vlahovic al Necastle
- Antonio Conte campeggia sulla prima del Corriere dello Sport, che celebra l'allenatore campione d'Italia per la presenza tra i cinque nominati al premio Cruyff 2025. Donnarumma unico italiano in lizza tra i 30 nominati per la corsa al Pallone d'Oro
- Su Tuttosport le due facce dell'attacco della Juventus: 'David decolla, Dusan gelato'. Il canadese ha già conquistato tutti, per Vlahovic si raffredda la pista Milan, con i rossoneri che sembrano puntare decisi su Hojlund
- Sul Giornale in taglio alto il via dell'operazione a Gaza. Netanyahu: "Resterà araba". In primo piano anche il caso Almasri: sotto accusa i pm che, secondo. il quotidiano, vorrebbero "indagare il capo di gabinetto di Nordio per portare alla sbarra mezzo esecutivo"
- Temi economico-finanziari come di consueto in apertura sul Sole 24 Ore: gli utili delle prime otto banche italiane a livelli da primato. Proteste in Israele dopo l'annuncio di ieri da parte del premier Netanyah
- 'Almasri, le carte e le mail che sbuguardano Nordio' è il titolo principale dell'edizione odierna del Fatto Quotidiano. A Gaza si prevede 1 milione di sfollati dopo l'annuncio di invasione fatto ieri da Israele
- Su Gaza Libero si concentra sulla sinistra italiana, a suo dire 'nel pallone' dopo la richiesta alla Nazionale di boicottare il match con Israele. Pubblicate le lettere di Joseph Ratzinger: "La mia rinuncia piena e valida"
- 'Piena occupazione' è, invece, il titolo del Manifesto: un pezzo di governo e l'esercito contrari alle intenzioni di Netanyahu, ma pronti a obbedire. Subito sotto, l'entrata in vigore dei dazi, con Trump che fa festa
- Isarele chiede la resa di Gaza sul Resto del Carlino: "Solo così stop all'invasione". Caso Almasri, Meloni all'attacco. Schlein: "Parole eversive". Tre morti sull'A1, un filmato mostra l'autista del tir guardare un video 15 minuti prima dell'incidente