Incendio su traghetto da Palermo a Napoli. Nessun ferito

L’imbarcazione, che era partita stamane da Palermo con passeggeri e veicoli a bordo, è alla deriva, non essendo in grado di navigare autonomamente. Due rimorchiatori in azione per trainare la Raffaele Rubattino. A bordo ci sono 155 passeggeri, più gli uomini dell'equipaggio

Un incendio è scoppiato nella sala macchine della nave traghetto Raffaele Rubattino, localizzata a nord ovest dell'isola di Capri ad una quindicina di miglia dal porto di Napoli. La nave, che era partita stamane da Palermo con passeggeri e veicoli a bordo, è alla deriva, non essendo in grado di navigare autonomamente. Il capitano ha lanciato il mayday via radio e sono partite le operazioni di soccorso coordinate dalla Capitaneria di Porto di Napoli. Dal capoluogo campano sono partiti due rimorchiatori per trainare a destinazione la Raffaele Rubattino, che impiegheranno circa 4 ore a completare l’operazione. La Capitaneria ha chiesto alle navi in zona di avvicinarsi al Rubattino per prestare eventualmente assistenza.