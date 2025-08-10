Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Incendio su traghetto da Palermo a Napoli. Nessun ferito, nave trainata verso porto

Cronaca
©Ansa

L’imbarcazione, che era partita stamane da Palermo con passeggeri e veicoli a bordo, è alla deriva, non essendo in grado di navigare autonomamente. Due rimorchiatori in azione per trainare la Raffaele Rubattino. A bordo ci sono 155 passeggeri, più gli uomini dell'equipaggio

Un incendio è scoppiato nella sala macchine della nave traghetto Raffaele Rubattino, localizzata a nord ovest dell'isola di Capri ad una quindicina di miglia dal porto di Napoli. La nave, che era partita stamane da Palermo con passeggeri e veicoli a bordo, è alla deriva, non essendo in grado di navigare autonomamente. Il capitano ha lanciato il mayday via radio e sono partite le operazioni di soccorso coordinate dalla Capitaneria di Porto di Napoli. Dal capoluogo campano sono partiti due rimorchiatori per trainare a destinazione la Raffaele Rubattino, che impiegheranno circa 4 ore a completare l’operazione. La Capitaneria ha chiesto alle navi in zona di avvicinarsi al Rubattino per prestare eventualmente assistenza.

La Compagnia: “Nessun ferito a bordo”

Nelle vicinanze della nave alla deriva intanto è arrivata un'altra nave traghetto, la GNV Auriga, anch'essa proveniente da Palermo. La Tirrenia, compagnia armatrice del traghetto, ha fatto sapere che  non ci sono feriti a bordo della nave. "Oggi, poco prima delle 18.00, un principio d'incendio ha interessato la sala macchine della motonave Raffaele Rubattino della società Tirrenia diretta da Palermo a Napoli. L'incendio è stato prontamente domato dall'equipaggio. Non ci sono feriti. La nave è in arrivo nel porto di Napoli con l'ausilio di due rimorchiatori”, ha reso noto la Tirrenia. A bordo ci sono 155 passeggeri, più gli uomini dell'equipaggio.

