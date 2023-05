Accoltellmento ad Abbiategrasso, carabinieri: studente si è consegnato

"C'è stata segnalata un'aggressione da parte di un allievo dall'istituto scolastico armato di pugnale e pistola. Al nostro arrivo l'istituto era stato già evacuato, quindi erano tutti fuori”, sono le parole del vicebrigadiere dei carabinieri intervenuto questa mattina all'istituto Iis Emilio Alessandrini, nella sede in via Einaudi, ad Abbiategrasso (Milano), dove uno studente 16enne ha aggredito l'insegnante colpendola con un coltello.

approfondimento Abbiategrasso, studente accoltella professoressa: non è in pericolo

L'aggressione all'insegnante

Secondo le prime informazioni l'insegnante, 50enne, è stata colpita al braccio con un'arma da taglio e ha riportato ferite anche alla testa. La donna è stata ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La rassicurazione sulle condizioni della Professoressa arriva dai sanitari del 118 Areu, intervenuti all'istituto scolastico con due automediche e due ambulanze. La donna è stata subito soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano. Il giovane, che ha riportato anche lui lievi ferite, avrebbe anche minacciato i compagni con una pistola giocattolo, intimando loro di uscire. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze per chiarire la dinamica dell'accaduto.