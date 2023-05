Berlino, due bambine accoltellate a scuola: arrestato un uomo

Cronaca

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha espresso “la massima soddisfazione per l'immediata individuazione e successivo fermo dell'aggressore della stazione Termini. I cittadini devono vivere la consapevolezza che vi possono essere casi come questo in cui un'aggressione può avvenire in modalità insidiosa e non sempre prevedibile ma non per questo sfuggire al capillare controllo del territorio e al lavoro delle nostre forze di polizia”.