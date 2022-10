Burnout, quasi 6 lavoratori su 10 hanno sofferto di stress patologico

7/9 ©IPA/Fotogramma

Prestare attenzione all’home working, che spesso non si traduce in smart working. Non è assolutamente scontato che il lavoro da remoto si traduca automaticamente in un maggiore benessere dell’individuo. Lavorare da casa tutti i giorni può portare con sé situazioni ed elementi che vanno evitati come l’alienazione, l’isolamento, poco dialogo tra i colleghi, disorganizzazione, eccessivo controllo e orari di lavoro dilatati. Impostare una già citata cultura aziendale per obiettivi aiuta sicuramente a contrastare anche i rischi causati da un eccessivo home working