Gravidanza, lo stress riduce le probabilità di rimanere incinta

Secondo uno studio della Southeast University in Jiangsu (Cina), pubblicato su Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, lo stress ridurrebbe le probabilità di rimanere incinta. La ricerca, che ha preso in esame 444 donne, apre a nuove scoperte sulla gravidanza.

Cosa dice lo studio approfondimento Con uso di cannabis in gravidanza a rischio salute mentale nascituro. Come l’impatto dello stress sull’organismo di una donna può ridurre le sue probabilità di rimanere incinta? Al fine di rispondere a questa tesi, i ricercatori hanno basato le loro valutazioni sulla misurazione del "carico allostatico”, ovvero il ‘peso’ a cui il corpo è costretto a sottoporsi per far fronte a diverse circostante della vita e agli sforzi compiuti. Prendendo in riferimento 444 donne che stavano cercando di rimanere incinte, gli studiosi hanno diviso le donne in 4 gruppi sulla base di 9 indicatori di stress, come pressione sanguigna, zucchero nel sangue, cortisolo, noradrenalina e colesterolo. Quindi da quello A, con un ‘peso’ minimo, a quello D con il carico allostatico maggiore.

I risultati Alla fine dei 12 mesi di osservazione, escludendo altri fattori, il gruppo D, quello con maggiore carico allostatico, mostrava una riduzione del 59% delle probabilità di avere una gravidanza, rispetto al gruppo con il minor ‘peso’, ossia il gruppo A, pari al 55,4%. I tassi di gravidanza per i quattro gruppi, A-B-C-D, erano stati rispettivamente del 55,4%, 44,5%, 50,9% e 26,9%. Al fine di agevolare la riuscita di una gravidanza, gli esperti raccomandano di mangiar sano, prediligendo carboidrati, frutta, verdura e latticini, ed evitare invece carni e uova crude, insieme al fumo, l’alcool e le sostanze stupefacenti. Lo stile di vita è ormai considerato un aspetto cardine per qualsiasi branca della medicina, e la salute riproduttiva non fa eccezione: è stato dimostrato, infatti, che le possibilità di concepimento sono inferiori sia nelle donne molto magre, che nel caso di obesità È importante sottolineare che quando si cerca un bambino, bisogna fare attenzione molta attenzione agli integratori e ai medicinali che si assumono: i primi, salvo alcuni, sono tendenzialmente sconsigliati.