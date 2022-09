Cannabis in gravidanza, studio: a rischio salute mentale nascituro

I risultati di studi precedenti



Come sottolineato dai ricercatori, i risultati sono in linea con quanto emerso da alcune ricerche precedenti sul tema, che hanno identificato una serie di possibili problematiche a cui il nascituro deve far fronte in seguito all’esposizione al principio psicoattivo della cannabis. Tra questi, uno studio del 2019, condotto su bambini di 9 e 10 anni, ha rilevato la stessa associazione tra cannabis in gravidanza e problemi comportamentali del nascituro, oltre a suggerire che i bambini esposti alla cannabis in utero tendono ad avere un peso alla nascita inferiore, un volume cerebrale inferiore e di sostanza bianca inferiore.



Nel corso dello studio, Baranger e i suoi colleghi hanno analizzato i dati di 10.631 bambini che stavano partecipando a una ricerca sullo sviluppo cognitivo cerebrale dell'adolescente del National Institutes of Health. Nello specifico, i ricercatori hanno confrontato le cartelle cliniche di 3 gruppi di bimbi: quelli le cui madri non hanno consumato cannabis durante la gravidanza, i bambini le cui madri hanno smesso di consumarla quando hanno appreso di essere incinta e quelli le cui madri hanno continuato a usare cannabis anche dopo aver scoperto di essere in dolce attesa. "L'utilizzo della cannabis all'inizio della gravidanza, prima che le mamme scoprissero di essere incinta, non sembrava avere un impatto sul rischio che i bambini sviluppassero problemi comportamentali", ha riferito Baranger.