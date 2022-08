Gravidanza, più rischi per il cuore del feto se l’acido folico è basso

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

I ricercatori del National Children’s Medical Center di Shangai hanno scoperto che dei bassi livelli di folati in gravidanza incrementano il rischio che il feto sviluppi delle anomalie cardiache congenite. I risultati della loro ricerca, pubblicati su Annals of Internal Medicine, sono piuttosto chiari e potrebbero aiutare a mettere a punto delle nuove strategie per tutelare la salute del nascituro.

È giusto ricordare che il ruolo svolto dalla carenza di acido folico nello sviluppo del feto nelle prime fasi della gravidanza era già noto, tuttavia finora era stato messo in relazione soprattutto con i difetti del tubo neurale, come la spina bifida. Il nuovo studio ha fatto luce sul suo ruolo nel corretto sviluppo del cuore, dando alle donne fertili delle motivazioni in più per assumere degli integratori di folati durante la gestazione.