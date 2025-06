Peter Kern, chi è il miliardario americano che ha comprato La Perla

Ex vicepresidente e Ceo di Expedia, Kern ha presentato l'offerta attraverso la sua società di investimenti Luxury Holding Llc, acquisendo lo storico marchio bolognese di lingerie di lusso in liquidazione. L’investimento ammonta a circa 25 milioni

Il miliardario statunitense Peter Kern sarà il nuovo proprietario di La Perla, lo storico marchio bolognese di lingerie di lusso. Ex vicepresidente e Ceo di Expedia, Kern ha presentato l'offerta attraverso la sua società di investimenti Luxury Holding Llc, operativa nei settori dell'ospitalità di lusso, viaggi, ristorazione, tecnologia di consumo e tecnologia b2b. Il miliardario statunitense ha deciso di acquisire il marchio bolognese in liquidazione, superando le offerte di Lovable, Calzedonia e un fondo turco. L’investimento ammonta a circa 25 milioni. "Ci impegniamo a restituire a La Perla lo splendore che si merita", ha promesso Kern. Il passaggio di proprietà e il rientro delle dipendenti in azienda dovrebbe avvenire da settembre.

Chi è il miliardario Peter Kern

Amante dell'Italia, Peter Kern possiede anche una cantina, Il Palazzone, che produce Brunello di Montalcino. Nel corso della sua attività ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e ceo di Expedia, la società leader dei viaggi online che controlla tra l’altro anche Trivago.

Il piano di Peter Kern per rilanciare La Perla

L'operazione garantirà le 210 dipendenti del gruppo, con un piano di rilancio che prevede anche 40 assunzioni e investimenti per 30 milioni entro il 2027. Kern assumerà il ruolo di presidente, mentre quello di amministratore delegato sarà affidato a Paolo Vannucchi, che già guidò La Perla tra il 2017 e il 2019. Ufficializzando la notizia, Kern ha ripercorso la storia ultrasettantennale del brand fondato da Ada Masotti riconoscendo che "è un marchio di lusso tra i più iconici al mondo, espressione di eleganza, raffinatezza e femminilità". Poi ha assicurando: "Siamo entusiasti di costruire questo nuovo capitolo di La Perla".

Le dipendenti del gruppo in festa

Le dipendenti dell'azienda hanno celebrato la notizia fuori dalla sede bolognese, tra striscioni e le canzoni rivisitate: "Attendiamo con ardore questo nuovo imprenditore". Da anni le lavoratrici del gruppo combattono per dare una prospettiva a una realtà che si è lasciata da molto tempo alle spalle gli anni d'oro. "È una giornata straordinaria per il Made in Italy, per le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno sempre creduto: il salvataggio de La Perla è oggi realtà. Abbiamo restituito prospettiva e futuro a un'icona globale della moda italiana", ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso, parlando di una "giornata storica". Secondo l'assessore al Lavoro dell'Emilia-Romagna Giovanni Paglia "si conclude per La Perla una lunga fase di incertezza e si riprende la scrittura di una storia che viene da lontano e ha l'ambizione di durare nel tempo". Il sindaco di Bologna Matteo Lepore l'ha definita "una bella e importante giornata” e “i canti delle lavoratrici e dei lavoratori in azienda lo testimoniano".