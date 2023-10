Banche e multinazionali, le nuove tasse per finanziare la manovra

2/8

La prima sarà la nuova tassa sulle multinazionali. Frutto dell'accordo internazionale all'Ocse prima e in seno all'Ue poi, prevede un'imposta sui profitti delle società multinazionali che pagano a livello globale oggi meno del 15 per cento di tasse (in particolare grazie ai vantaggi offerti dai paradisi fiscali). Grazie alla nuova imposta, l'Italia potrà tassare le multinazionali presenti in Italia che godono di questo trattamento di favore fino ad arrivare a una tassazione complessiva del 15 per cento