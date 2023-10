"Il governo d'Israele ha deciso di distruggere tutte le capacità di Hamas, non solo quelle militari. Lo faremo portando avanti tre obiettivi fondamentali" Lo ha spiegato Peter Lerner, il portavoce dell’Esercito Israeliano, a Sky TG24. "Prima di tutto, il controllo dell'area di confine per essere certi non ci siano più terroristi nei nostri territori. È un processo molto lungo e duro perché abbiamo anche dei lupi solitari e questo è una grande preoccupazione. Il secondo obiettivo è il ripristino di una barriera fisica per evitare che i terroristi possano arrivare ed evitare che possano scappare verso Gaza dopo aver commesso eventuali attacchi. Il terzo pilastro della nostra strategia, quello in cui siamo oggi, è l'offensiva aerea che ha luogo in tutta la Striscia di Gaza, ma in modo particolare nell'hub delle infrastrutture terroristiche che è Gaza City e l'area settentrionale della Striscia".

Anche l'opzione di usare le forze di terra è una delle nostre idee. L'obiettivo è quello di distruggere Hamas come istituzione, ma anche come organizzazione, visto che è stata in grado di creare un vero e proprio “sistema”. Questo è il focus della nostra missione, cercheremo di distruggere questa costruzione, questa sorta di “società”. Spero che ce la faremo. Il governo non ci ha dato limiti temporali, non c'è un calendario particolare, ma immagino si tratterà di un'operazione abbastanza lunga, con tante difficoltà, tante sfide da raccogliere. Se sarà un'operazione di terra avremo grosse sfide sul terreno.

Per quanto riguarda gli attacchi aerei vogliamo che siano efficaci sul lungo termine, senza dimenticare l'importanza dell'aspetto umanitario. Mettere insieme questi tre aspetti è una grande sfida. Una cosa però è chiara: Hams non sarà mai in grado di utilizzare la Striscia di Gaza per continuare a uccidere, massacrare e macellare delle persone, degli israeliani. Questo non deve essere permesso. Il mondo deve accettarlo e deve sostenerci in questo sforzo".