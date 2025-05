Il Papa: uomini non chiudano a pace, disarmino il cuore

"In questo mese mariano, vorrei ribadire l'invito della Vergine di Fatima: 'pregate il rosario ogni giorno per la pace'. Insieme a Maria, chiediamo che gli uomini non si chiudano a questo dono di Dio e disarmino il loro cuore". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale, nel saluto ai fedeli di lingua portoghese (SPECIALE PAPA LEONE XIV).

"E' sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella Striscia di Gaza. Rinnovo il mio appello accorato a consentire l'ingresso di dignitosi aiuti umanitari e a porre fine alle ostilità, il cui prezzo straziante è pagato dai bambini, dagli anziani, dalle persone malate". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale.

"Non possiamo concludere questo nostro incontro senza ricordare con tanta gratitudine l'amato Papa Francesco, che proprio un mese fa è tornato alla casa del Padre", ha concluso.