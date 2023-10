Guterres (Onu) chiede cessate il fuoco immediato a Gaza

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha parlato a Pechino in un forum in cui erano presenti sia il presidente cinese Xi Jinping sia il presidente russo Vladimir Putin

L'appello

Parlando a Pechino al terzo forum della Belt and Road Inititative (Bri), in cui cui erano presenti sia il presidente cinese Xi Jinping sia il presidente russo Vladimir Putin, Guterres ha detto verso la fine del suo discorso che sentiva di dover affrontare ciò che sta accadendo in Medio Oriente. “Chiedo un immediato cessate il fuoco umanitario per alleviare l’epica sofferenza umana a cui stiamo assistendo”, ha detto, “troppe vite e il destino dell’intera regione sono in bilico”.