Guerra Ucraina, Kuleba: "Putin dietro l'attacco di Hamas in Israele"

Sul presunto coinvolgimento di Mosca nell'attacco di Hamas contro Israele "non è questione di prove specifiche, basta vedere chi è interessato allo scoppio di un'altra guerra. La Russia spera così che i nostri alleati siano distratti. E alla Russia fa comodo un'altra crisi di rifugiati in Europa. Infine, Putin è interessato al rafforzamento dell'Iran, il suo alleato più vicino" (CONFLITTO ISRAELO PALESTINESE, GLI AGGIORNAMENTI). Lo dice, in un'intervista a Repubblica, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. In merito al piano di Pace sulla guerra tra Russia e Ucraina, il ministro precisa: "Putin e il suo entourage meritano un'altra Norimberga, non c'è dubbio. Abbiamo steso una formula di pace in modo da permettere a ogni Paese di scegliere su quali punti focalizzare la discussione. Se qualcuno non è a proprio agio a lavorare sul Tribunale, può optare per la sicurezza energetica, lo scambio di prigionieri o altro" (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24). "Abbiamo avuto rassicurazioni dal governo americano, presidente Biden incluso, che il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa rimarrà una priorità per tutto il mandato. Ucraina e Israele sono due teatri della stessa guerra - afferma Kuleba - perché gli attori dall'altra parte del fronte sono gli stessi. E, sebbene l'Ucraina temporaneamente non sia più nei titoli dei giornali per quanto sta accadendo in Israele, è ancora sulla prima pagina dell'agenda sicurezza internazionale". In merito all'asse Russia-Cina-Iran, "la Cina, a quanto ne so, non fornisce armi a Putin. Questo ci basta", risponde Kuleba.